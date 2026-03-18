18 марта 2026 в 06:00

ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта

Фото: МО РФ
Военные ВСУ в Херсонской области отодвинули от береговой линии Днепра свои танки и тяжелую технику после успешного уничтожения российскими десантниками ЗРК IRIS-T и нескольких РЛС RADA. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 марта?

ВСУ отводят технику после разгрома

Как сообщил РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА Zala с позывным Мореман, изначально на том месте было много военной техники, в том числе танки.

«После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС RADA, противник оттянулся», — сказал Мореман.

Боец подчеркнул, что после уничтожения немецкого ЗРК ВСУ стали более тщательно маскировать свои орудия, однако это не мешает ВС РФ поражать их.

«Цели стали более тщательно скрывать… Обнаружение стало сложнее, но, несмотря на это, все равно находим, поражаем, уничтожаем фашистскую технику», — заключил военный.

Сбили семь дронов ВСУ воздушными таранами

В Минобороны РФ сообщили, что в Харьковской области операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» успешно сбили семь украинских дронов самолетного типа, используя метод воздушных таранов.

«Операторы FPV-истребителей БПЛА войск беспилотных систем группировки войск „Запад“ уничтожили несколько (на видео показано уничтожение семи дронов. — NEWS.ru) разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области», — сказано в сообщении.

Среди пораженных целей беспилотники типа FlyEye, «Вектор», «Лелека-100», «Фурия», «Щедрик».

Уничтожили антенные ретрансляторы ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенных ретрансляторов и пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ выявили и уничтожили антенные ретрансляторы и пункты управления БПЛА противника на линии боевого соприкосновения, что подтверждено кадрами объективного контроля», — заявили в ведомстве.

Расчеты ударных FPV-дронов наносят удары по важным объектам инфраструктуры противника. Они методично уничтожают оборудование и пункты управления беспилотниками ВСУ на Красноармейском направлении.

Сорвали ротацию ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск сорвал попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив автотехнику на Константиновском направлении.

«Разведчики обнаружили пикап ВСУ в ходе попытки проведения ротации личного состава на передовых позициях. Координаты цели передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-мм буксируемой гаубицы „Мста-Б“ с помощью корректировки беспилотником с первого выстрела поразил украинский пикап. В результате успешной атаки была сорвана ротация и предотвращено восполнение позиций противника личным составом, боеприпасами и продовольствием», — информировали в министерстве.

В процессе выполнения боевых задач расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» использовали осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. Это позволило им нанести значительный урон подразделениям ВСУ.

Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно

Украли 6 млн: мигранты грабили бойцов СВО в Волгограде — сколько им дадут

Бунт в ВСУ, украинцы в огневом мешке: новости СВО на вечер 17 марта

Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Начался пожар»: обломки дрона ВСУ обрушились на медцентр в Краснодаре
Биография, личная жизнь, лучшие роли: где сейчас сестры Арнтгольц
Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне
В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов
Стало известно, во сколько обойдется отделка ванной комнаты в 2026 году
Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя
Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске
«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта
Отоларинголог рассказала, как победить зависимость от капель для носа
«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР
В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами
Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T
Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши
Сенатор назвал способ повысить популярность российских курортов
Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
