ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта

ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта

Военные ВСУ в Херсонской области отодвинули от береговой линии Днепра свои танки и тяжелую технику после успешного уничтожения российскими десантниками ЗРК IRIS-T и нескольких РЛС RADA. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 марта?

ВСУ отводят технику после разгрома

Как сообщил РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА Zala с позывным Мореман, изначально на том месте было много военной техники, в том числе танки.

«После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС RADA, противник оттянулся», — сказал Мореман.

Боец подчеркнул, что после уничтожения немецкого ЗРК ВСУ стали более тщательно маскировать свои орудия, однако это не мешает ВС РФ поражать их.

«Цели стали более тщательно скрывать… Обнаружение стало сложнее, но, несмотря на это, все равно находим, поражаем, уничтожаем фашистскую технику», — заключил военный.

Сбили семь дронов ВСУ воздушными таранами

В Минобороны РФ сообщили, что в Харьковской области операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» успешно сбили семь украинских дронов самолетного типа, используя метод воздушных таранов.

«Операторы FPV-истребителей БПЛА войск беспилотных систем группировки войск „Запад“ уничтожили несколько (на видео показано уничтожение семи дронов. — NEWS.ru) разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области», — сказано в сообщении.

Среди пораженных целей беспилотники типа FlyEye, «Вектор», «Лелека-100», «Фурия», «Щедрик».

Уничтожили антенные ретрансляторы ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенных ретрансляторов и пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ выявили и уничтожили антенные ретрансляторы и пункты управления БПЛА противника на линии боевого соприкосновения, что подтверждено кадрами объективного контроля», — заявили в ведомстве.

Расчеты ударных FPV-дронов наносят удары по важным объектам инфраструктуры противника. Они методично уничтожают оборудование и пункты управления беспилотниками ВСУ на Красноармейском направлении.

Сорвали ротацию ВСУ

В российском военном ведомстве сообщили, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск сорвал попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив автотехнику на Константиновском направлении.

«Разведчики обнаружили пикап ВСУ в ходе попытки проведения ротации личного состава на передовых позициях. Координаты цели передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-мм буксируемой гаубицы „Мста-Б“ с помощью корректировки беспилотником с первого выстрела поразил украинский пикап. В результате успешной атаки была сорвана ротация и предотвращено восполнение позиций противника личным составом, боеприпасами и продовольствием», — информировали в министерстве.

В процессе выполнения боевых задач расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» использовали осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. Это позволило им нанести значительный урон подразделениям ВСУ.

