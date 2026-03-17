Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 16:43

Бунт в ВСУ, украинцы в огневом мешке: новости СВО на вечер 17 марта

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие начали угрожать расправой командованию 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, российские бойцы ликвидировали два взвода резервных подразделений полка ВСУ армии «Шквал», группировка Вооруженных сил Украины в городе Орехове в Запорожской области оказалась в огневом мешке. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

В ВСУ назрел бунт из-за потерь под Сумами

Украинские военнослужащие начали угрожать расправой командованию 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, причиной стали огромные потери личного состава в Сумской области.

Подполье доложило об успехах бомбового удара под Херсоном

Координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Подпольщик отметил, что одно из попаданий пришлось по центру для наркозависимых, внутри которого находились более 50 украинских военнослужащих. Кроме того, еще один удар был зафиксирован в районе отделения «Новой почты», которое, по информации источника, используется для перевалки военных грузов.

Авиация ВС России накрыла позиции полка «Шквал» в тылу

Российские военные ликвидировали два взвода резервных подразделений полка ВСУ «Шквал» в тыловых районах на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил источник в российских силовых структурах. Удары авиабомбами ФАБ были нанесены по пунктам временной дислокации противника в двух селах.

Согласно информации ведомства, подразделения находились в резерве и не предпринимали мер по усиленной маскировке, полагая, что находятся в безопасности. В результате точных попаданий личный состав обоих взводов был полностью ликвидирован.

В зоне СВО заметили редкую российскую самоходку

Редкую самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» заметили на одном из направлений СВО. На опубликованном в Сети снимке видны элементы дополнительной защиты машины.

На фотографии заметно, что над башней установлен козырек, предназначенный для противодействия атакам дронов-камикадзе. Верхняя часть машины также прикрыта маскировочной сетью.

САУ «Вена» разработана на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3. Впервые установка была представлена в 1997 году, а в 2007 году прошла государственные испытания.

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, успешную задачу выполнили подразделения Южной группировки войск.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Также бойцы поразили места временной дислокации наемников и формирований противника.

Украинские военные оказались в огневом мешке

Группировка Вооруженных сил Украины в городе Орехове в Запорожской области оказалась в огневом мешке, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, потери украинских военных на этом направлении стремительно увеличиваются.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-запад, запад и юго-запад от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители республики отчетливо ощущают скорое завершение СВО в пользу России. По его словам, положительные изменения на фронте происходят ежедневно благодаря стойкости населения Донбасса и мужеству бойцов.

Россия
Украина
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
вооружения
военные
Сумская область
бунты
Запорожская область
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.