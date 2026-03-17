Россия нанесла сокрушительный удар по четырем энергетическим объектам ВСУ Минобороны: Россия поразила четыре транспортных и энергетических объекта Украины

Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ. Также военные поразили места временной дислокации наемников и формирований противника.

Ранее старший офицер батареи с позывным Сибирь сообщил, что российские вооруженные силы успешно провели операцию по ликвидации нескольких позиций для запуска беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской области. По его словам, артиллеристы группировки войск «Север» атаковали эти позиции, выпустив залп из трех систем залпового огня «Град». С них противник ранее обстреливал приграничные районы Белгородской области.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что российские войска освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике. По информации Минобороны РФ, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав «Южной» группировки.