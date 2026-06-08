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08 июня 2026 в 11:38

Психолог рассказала о важности первой работы для подростка

Психолог Арабина: первая работа может дать ребенку ощущение собственной ценности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На первой работе у подростка могут появиться ощущение собственной ценности и реальная ответственность, заявила в беседе с РИАМО психолог Ольга Арабина. Она подчеркнула, что ребенок сможет научиться ценить труд.

Это мощный рывок во взрослении — ребенок видит связь между усилием и результатом. Но риск выгорания реален, если работа становится не выбором, а повинностью или способом родителей сэкономить. Работа курьером, официантом или аниматором — отличная школа коммуникации и стрессоустойчивости, но лишь при разумной нагрузке и адекватном работодателе, — отметила Арабина.

Психолог призвала родителей не обесценивать отдых школьника и не делать его работу смыслом всего лета. Прежде всего нужно помнить, что каникулы необходимы ему для восстановления. Важно отказаться от любых методов давления и, напротив, поддерживать подростка. Кроме того, взрослым следует отслеживать состояние ребенка — он не должен изнурять себя на работе.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что летом школьники могут найти подработку в сфере услуг, в частности в точках общественного питания. Она отметила, что несовершеннолетние также могут рассмотреть вакансии вожатых и их помощников в детских лагерях.

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