Репродуктолог ответила, как избежать осложнений при позднем зачатии Репродуктолог Мелкомян: ЭКО может снизить количество генетических поломок

Во время процедуры ЭКО можно снизить количество генетических поломок, рассказала 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог и эндокринолог, доктор медицинских наук Софья Мелкомян. Она отметила, что с возрастом у мужчин растут шансы на зачатие детей с нарушениями.

Если это высокопродуктивные технологии, или как его называют в народе ЭКО, то есть возможность сделать предимплантационное генетическое тестирование, чтобы исключить возможность беременности аномальными эмбрионами, — рассказала Мелкомян.

Репродуктолог подчеркнула, что при естественном зачатии нет гарантии отсутствия рисков. По ее словам, с возрастом увеличивается шанс на рождение детей с генетическими нарушениями, такими как аутизм и другие заболевания.

Ранее сообщалось, что репродуктивный возраст у мужчин охватывает период с 18 до 49 лет. Для женщин диапазон репродуктивного возраста охватывает период с 18 до 35 лет.