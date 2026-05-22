Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей Врач Милютина: многие пары не могут забеременеть из-за мужского бесплодия

Мужское бесплодие все чаще становится проблемой отсутствия детей в паре, рассказала «Вечерней Москве» репродуктолог, акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Мария Милютина. Она отметила, что в сравнении с прошлым веком статистические показатели ухудшились.

В 1960-х годах нижняя граница нормы была на уровне 50 млн сперматозоидов в миллилитре. А сейчас эта граница снижена до 15 млн. Даже по этим сниженным критериям количество мужского бесплодия значительно выросло, — рассказала Милютина.

Врач подчеркнула, что мужская способность к зачатию становится хуже с возрастом. По ее словам, у женщин с возрастом также снижается качество и запас яйцеклеток.

Ранее психосоматолог Елена Вершинина рассказала, что тревога и стресс могут стать причиной бесплодия у женщин. По ее словам, сомнения в партнере и боязнь остаться одной также способны влиять на гормональный фон.