Названы три самые уязвимые для лихорадки Эбола категории россиян Врач из Уганды Кииза: пожилые люди и диабетики попали в группу риска Эболы

Люди в возрасте, диабетики и беременные женщины входят в группу риска заболевания лихорадкой Эбола, заявил в беседе с РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза. По его словам, у этих категорий больных симптомы проявляются очень быстро, в то время как у детей это может занимать порядка полутора недель.

В группе риска пожилые люди. У них, как правило, низкий уровень иммунитета. Также заболеть могут диабетики, — отметил специалист.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что лихорадка Эбола начинается с роста температуры, слабости и мышечных болей. Кроме того, около половины заболевших страдают от геморрагической сыпи и кровотечения из десен и носа.

До этого Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 139 предполагаемых случаев заражения Эболой. Как уточнил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, на севере Демократической Республики Конго лабораторно подтверждены 30 случаев заболевания. Еще два подтвержденных случая выявлены в Уганде.