Стало известно число смертей из-за вспышки Эболы

В ВОЗ заявили о 139 возможных случаях смерти от Эболы

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 139 предполагаемых случаев заражения Эболой, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, которые приводит Reuters, на севере Демократической Республике Конго (ДРК) лабораторно подтверждены 30 случаев заболевания. Еще два подтвержденных случая выявлены на территории Уганды.

На сегодня ВОЗ уведомлена о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от Эболы. Мы ожидаем, что это число продолжит расти, — указал Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что несколько граждан США могли заразиться вирусом Эбола во время пребывания в ДРК. Для части американцев уровень риска оценивается как высокий. Также сообщается, что как минимум у одного человека уже могли появиться симптомы заболевания.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола. Речь идет о распространении заболевания, вызванного ортоэболавирусом Бундибуджио.

