РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России

Российский футбольный союз запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России, с помощью которого болельщики смогут первыми читать новости о матче «Спартак» — «Краснодар», изучить карту стадиона и получить снимки от профессионального фотографа, заявил NEWS.ru представитель мессенджера. По его словам, главной особенностью нового чат-бота станет возможность участия в розыгрышах призов, включая билеты на игру и современные гаджеты.

С помощью чат-бота «Кубковый помощник | Матч-центр», который РФС запустил в МАКСе, болельщики смогут первыми читать новости о матче «Спартак» — «Краснодар», изучить карту стадиона, написать пожелания игрокам, получить фото от профессионального фотографа и принять участие в розыгрышах призов. Для этого необходимо подписаться на официальный канал Российского футбольного союза и нажать кнопку «Участвовать» в чат-боте. Найти сервис можно по названию «Кубковый помощник | Матч-центр». Пользователи смогут выиграть возможность присоединиться к параду команд по завершении матча, билеты на суперфинал, мяч с автографами футболистов, наушники, смартфон или сертификат в спортивный магазин, — рассказал представитель национального мессенджера.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что покупка билета на суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» должна идти строго через официального оператора. По его словам, ни в коем случае не стоит совершать покупки через сайты-дублеры или с рук.