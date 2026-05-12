Мессенджер МАКС интегрируется с мобильными операторами «большой четверки»

Операторы «большой четверки» и национальный мессенджер договорились о технологическом взаимодействии. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с МАКС. Сотрудничество предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов. Интеграция с платформой МАКС для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи. Пользователи смогут получать в МАКС сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы, — пояснил представитель МАКСа.

Он отметил, что для удобства уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». По его словам, они будут отмечены специальным знаком верификации, что гарантирует подлинность отправителя. Представитель МАКСа добавил, что особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь.

Ранее пользователям МАКСа стала доступна новая функция расшифровки видеосообщений. Перевести видеокружок в текст теперь можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения.