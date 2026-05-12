День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:07

Мессенджер МАКС интегрируется с мобильными операторами «большой четверки»

Пользователям МАКСа станут доступны информационные сообщения «Билайна», МТС и Т2

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователям МАКСа станут доступны информационные сообщения от «Билайна», МТС, «МегаФона» и Т2, заявил NEWS.ru представитель платформы. По его словам, операторы «большой четверки» и национальный мессенджер договорились о технологическом взаимодействии.

Операторы «большой четверки» и национальный мессенджер договорились о технологическом взаимодействии. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с МАКС. Сотрудничество предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов. Интеграция с платформой МАКС для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи. Пользователи смогут получать в МАКС сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы, — пояснил представитель МАКСа.

Он отметил, что для удобства уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». По его словам, они будут отмечены специальным знаком верификации, что гарантирует подлинность отправителя. Представитель МАКСа добавил, что особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь.

Ранее пользователям МАКСа стала доступна новая функция расшифровки видеосообщений. Перевести видеокружок в текст теперь можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения.

Общество
мессенджеры
МАКС
Билайн
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.