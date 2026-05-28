Почему не работает Telegram сегодня, 28 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 28 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 28 мая

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» регулярно публикуются новые жалобы на Telegram от россиян: через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки наблюдаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается около полутора сотен жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 651. Сообщения поступают из Москвы — 36%, Санкт-Петербурга — 16%, Свердловской области — 5%, Тюмени, Татарстана, Краснодарского края и Челябинской области — по 4%, Калужской, Ярославской, Новосибирской, Самарской областей и Красноярского края — по 3%, Московской области и Алтайского края — по 2%, Тверской, Иркутской, Тульской, Калининградской областей, Хабаровского края и Ямало-Ненецкого АО — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 28 мая, замедление

Роскомнадзор с февраля частично ограничивает работу Telegram, так как мессенджер не следует букве закона. В случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

Глава Минцифры Максут Шадаев тогда пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует законам — администрация годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram может избежать блокировки, если будет «на гибком контакте» с властями и решит существующие проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать в России, если руководство мессенджера перенесет серверы на территорию страны, считает депутат, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

