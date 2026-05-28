Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле

С помощью изучения минералов пока не удалось узнать больше информации о возникновении жизни на Земле, заявил в беседе с KP.RU академик РАН и специалист в области структурной минералогии Сергей Кривовичев. По его словам, на эту тему существует уже очень большое количество работ.

Что было на Земле до зарождения жизни? Были минералы. Построить мостик от минералов к жизни — это некий священный Грааль, и многие ученые этим занимались. Но экспериментальные проверки этих гипотез, в частности, передача генетической информации от минералов к живым организмам, к сожалению, давали отрицательный результат. Мы посчитали эту шенноновскую сложность для самого сложного минерала и сложность клетки. Разница — пять-шесть порядков. Организация живой материи гораздо сложнее, чем организация материи минеральной, — высказался Кривовичев.

Ранее австрийские и швейцарские ученые установили, что замедление вращения Земли происходит невиданными темпами. Исследователи Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили окаменевшие оболочки морских организмов, чтобы проследить историю скорости вращения планеты.