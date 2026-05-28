Астроном рассказал, какие соединения принесла на Землю комета 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS принесла на Землю синильную кислоту, рассказал KP.RU заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович. Он отметил, что ученым уже были известны такие соединения.

Но такие же соединения мы видим в межзвездной среде, наблюдая молекулярные облака. В этом смысле 3I/ATLAS нас ничем не поразил, — рассказал Шематович.

Астроном подчеркнул, что маршрут кометы 3I/ATLAS был спроектирован таким образом, чтобы он прошел вблизи максимального количества планет Солнечной системы. По его словам, это может указывать на искусственное или полуискусственное происхождение космического объекта.

Ранее астрофизик Владимир Коваль рассказал, что кометы состоят из замерзших газов. Он отметил, что эти небесные тела делятся на долгопериодические и короткопериодические.