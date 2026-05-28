Токаев заявил, что без России нельзя решить ни одну проблему в мире

Без прямого участия Россия ни одна крупная международная проблема в мире не может быть успешно решена, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул ключевую роль Москвы в глобальной политике во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане, передают «Известия».

Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене, — сказал Токаев.

Ранее Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате. В среду, 27 мая Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в их числе девять министров.

Политик также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава Казахстана высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта. Сам проект атомной станции был одобрен гражданами на общенациональном референдуме в 2024 году.