28 мая 2026 в 12:36

В мессенджере МАКС появится «красная кнопка» против мошенников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пользователи Сети смогут сообщать о случаях мошенничества через «красную кнопку» не только на портале «Госуслуги», но и в мессенджере МАКС, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Соответствующее положение содержится в поправках ко второму чтению второго пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, передает корреспондент NEWS.ru.

Депутат отметил, что на этапе первого чтения «красную кнопку» для сообщения о случаях мошенничества предлагалось добавить на «Госуслуги». Теперь же комитет считает важным продублировать такую кнопку также на платформе МАКС и в банковских приложениях.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что телефонные мошенники чаще всего заводят разговор о взломе и кредитах. По его словам, злоумышленники используют манипулятивные фразы для совершения преступления. К словесным маркерам мошенников относятся такие фразы, как: «идут следственные действия», «не разглашайте информацию», «зафиксирована подозрительная операция».

