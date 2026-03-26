В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»

Отключения мобильной связи в российских регионах на фоне сохраняющихся угроз безопасности и ежедневных атаках со стороны Вооруженных сил Украины стали «новой нормальностью», заявил в эфире радио РБК глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский. Однако он выразил уверенность, что «так будет не всегда».

Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда, — сказал парламентарий.

По его мнению, полное отключение мобильного интернета в России — это «самый кардинальный» вариант. Боярский подчеркнул, что проблемы со связью касаются в том числе депутатов. При этом до сих пор всплеска обращений от граждан относительно работы интернета зафиксировано не было, заявил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал меры по ограничению работы мобильного интернета в Москве. По его словам, спецслужбы предпринимают меры для купирования возможных угроз.

До этого Минцифры России опровергло информацию о подготовке белых списков сервисов домашними интернет-провайдерами. В ведомстве пояснили, что в них нет необходимости.