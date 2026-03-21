21 марта 2026 в 16:35

Минцифры опровергло растиражированный фейк о белых списках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сведения о якобы подготовке белых списков сервисов домашними интернет-провайдерами не соответствуют действительности, сообщили в Минцифры РФ. На странице ведомства во «ВКонтакте» пояснили, что в них нет необходимости.

Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения в своих сетях и оставлять только сервисы из белого списка, — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских беспилотников в регионах России точечно отключается только мобильный интернет, — уточнили в ведомстве.

В Минцифры сообщили, что отключение мобильной связи позволяют снизить точность наведения беспилотников. Выключать домашний интернет при этом нет необходимости.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что все российские банки должны быть в белом списке Минцифры для доступности при ограничении интернета. По ее словам, включение в белый список только трех банков — ВТБ, ПСБ и Альфа-Банка — это нарушение конкуренции.

Депутаты Госдумы предложили обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предложили внедрить механизм обязательного информирования через СМС.

