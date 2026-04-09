Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:28

В работе популярного интернет-провайдера произошел сбой

Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе «Ростелекома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Масштабный сбой произошел в работе российского интернет-провайдера «Ростелеком» в четверг, 9 апреля, сообщает портал «Сбой. РФ». Согласно его информации, пользователи оставили уже 319 претензий. При этом общее число жалоб за сутки составило 412.

Уточняется, что наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (33%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (11%), на третьем — Самарская область (8%). Пользователи отмечают плохую работу интернета — у них не загружаются сайты и мобильные приложения.

«Ежечасные обрывы соединения», «интернет не работает», «все еле загружается», — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что с начала апреля сразу несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram. Причиной стали нестабильная работа платформы и ограничения мобильного интернета в регионах. Так, глава Орловской области Андрей Клычков не пишет в Telegram уже неделю, хотя продолжает публиковать посты в MAX и «ВКонтакте».

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.