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10 июня 2026 в 17:24

Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой

Аналитик Вильянов: ограничения не затронут адреса электронной почты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Новые ограничения будут связаны с авторизацией через иностранные платформы, а не с адресами электронной почты зарубежных сервисов, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» независимый аналитик Сергей Вильянов. Он отметил, что ранее многие сайты позволяли пользователям входить в аккаунт с помощью учетных записей зарубежных сервисов.

Речь идет не об иностранной электронной почте как таковой, а об иностранных почтовых системах, — заявил Вильянов.

Аналитик подчеркнул, что с 1 июля 2025 года российские юридические лица, владельцы сайтов и операторы информационных систем обязаны были обеспечить пользователям как минимум один российский способ авторизации. По его словам, большинство компаний уже адаптировали свои сервисы под новые требования.

Ранее эксперт в области киберспорта Михаил Пименов рассказал, что игровые ресурсы после разблокировки Roblox могут захотеть вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого компаниям предстоит выполнить соответствующие требования.

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