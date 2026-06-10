Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой Аналитик Вильянов: ограничения не затронут адреса электронной почты

Новые ограничения будут связаны с авторизацией через иностранные платформы, а не с адресами электронной почты зарубежных сервисов, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» независимый аналитик Сергей Вильянов. Он отметил, что ранее многие сайты позволяли пользователям входить в аккаунт с помощью учетных записей зарубежных сервисов.

Речь идет не об иностранной электронной почте как таковой, а об иностранных почтовых системах, — заявил Вильянов.

Аналитик подчеркнул, что с 1 июля 2025 года российские юридические лица, владельцы сайтов и операторы информационных систем обязаны были обеспечить пользователям как минимум один российский способ авторизации. По его словам, большинство компаний уже адаптировали свои сервисы под новые требования.

Ранее эксперт в области киберспорта Михаил Пименов рассказал, что игровые ресурсы после разблокировки Roblox могут захотеть вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого компаниям предстоит выполнить соответствующие требования.