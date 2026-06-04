В «Ростелекоме» ответили на удаление МАКС из App Store

В «Ростелекоме» ответили на удаление МАКС из App Store Глава «Ростелекома» Осеевский счел Apple врагом после удаления МАКС из App Store

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума назвал корпорацию Apple «врагами» после удаления мессенджера МАКС из магазина приложений App Store. При этом он призвал не отвечать зеркальными ограничениями, передает корреспондент NEWS.ru.

Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения МАКСа это просто абсолютно недружественный шаг, — заявил Осеевский.

Глава «Ростелекома» выразил надежду, что специалисты VK проведут дополнительные консультации. Но узнать об этом Осеевский предложил у них.

Ранее сообщалось, что мессенджер перестал отображаться в магазине приложений App Store для iPhone. В пресс-службе МАКСа сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины произошедшего.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что компания Apple ограничила доступ более чем для 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру МАКС. Министр отметил, что это произошло без объяснения причин.