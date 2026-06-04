Шадаев раскрыл, сколько россиян были отключены Apple от МАКСа Шадаев заявил об ограничении Apple доступа к МАКСу для 20 млн пользователей

Компания Apple ограничила доступ более чем для 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру МАКС, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что это произошло без объяснения причин, передает корреспондент NEWS.ru.

Компания Apple отключает приложение МАКС, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений <...> Apple огранила сразу доступ более 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин, — сказал Шадаев.

Ранее сообщалось, что мессенджер перестал отображаться в магазине приложений App Store для iPhone. В пресс-службе МАКСа сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины произошедшего.

До этого в пресс-службе мессенджера заявили NEWS.ru, что пользователи МАКСа смогут бесплатно отправиться на авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Представители платформы отметили, что такая возможность будет доступна с 4 по 29 июня.