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03 июня 2026 в 12:00

Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пользователи МАКСа смогут бесплатно отправиться на авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, заявили NEWS.ru в пресс-службе мессенджера. Представители платформы отметили, что такая возможность будет доступна с 4 по 29 июня.

Авторы популярных каналов в МАКСе, крупные российские компании и медиа подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга эксклюзивные речные экскурсии. Попасть на них можно с 4 по 29 июня — для этого необходимо зарегистрироваться в чат-боте «По каналам с MAКСом». Пользователям будут доступны 10 тематических мероприятий — каждое рассчитано на 50 пассажиров. Маршрут от МАКСа познакомит с ключевыми достопримечательностями культурной столицы. Журналист Ксения Собчак, телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко расскажут о своих любимых местах в городе, — поделились в пресс-службе мессенджера.

Там добавили, что медиа-канал «VK ПРО СПОРТ» проведет спортивную экскурсию, Мариинский театр представит культурную программу, а журнал «Вокруг света» совместно с Кунсткамерой расскажут о развитии науки в Санкт-Петербурге. «Аэрофлот», по информации представителей мессенджера, подготовил маршрут, посвященный истории авиации, а «Авито» предложит обзорное мероприятие.

Каждую неделю маршруты будут обновляться. Так, с 15 июня станет доступен путь от «Mash на Мойке», посвященный известным криминальным историям Санкт-Петербурга, а «Канал про каналы» вместе с писателем Александром Цыпкиным проведут литературную прогулку. Пользователи МАКСа могут выбрать одну экскурсию, забронировав до четырех мест на теплоходе. Для регистрации необходимо перейти в чат-бот, подписаться на каналы-участники проекта, выбрать удобное время и тематику экскурсии и получить электронный билет, — заключили в МАКСе.

Ранее в мессенджере МАКС появилась новая возможность: теперь пользователи могут легко преобразовывать видеосообщения в текст. Для этого достаточно всего лишь одного нажатия.

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