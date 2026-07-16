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16 июля 2026 в 16:03

Россия и Китай вместе с 25 странами создали всемирный альянс по ИИ

Россия и Китай создали Всемирную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

Максут Шадаев Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители России, Китая и еще более 25 стран подписали в Шанхае соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Церемония прошла накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года, передает РИА Новости.

Со стороны России документ подписал глава Минцифры Максут Шадаев, а от Китая — министр иностранных дел КНР Ван И. К соглашению также присоединились Алжир, Белоруссия, Бразилия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Сербия, ЮАР, Пакистан и другие страны.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Главной темой мероприятий станет «интеллектуальные партнеры — совместное создание будущего».

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская выразила мнение, что закон о поддержке искусственного интеллекта не поможет России догнать США и Китай в этой сфере. По ее мнению, инициатива сосредоточена на одном направлении — больших фундаментальных моделях, тогда как перспективнее было бы поддерживать прикладные ИИ-разработки и стимулировать спрос на них со стороны государства и бизнеса.

Россия
Китай
Максут Шадаев
искусственный интеллект
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