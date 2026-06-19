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19 июня 2026 в 14:35

Почему не работает Telegram сегодня, 19 июня: замедление, заблокируют ли

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 19 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 19 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 июня, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% жалоб на сбои в работе Telegram 19 июня приходятся на Москву, 16% — на Санкт-Петербург, 6% — на Приморский край, 4% — на Тульскую, Ярославскую, Амурскую, Калужскую, Саратовскую и Курганскую области и Адыгею, 2% — на Иркутскую, Ростовскую, Нижегородскую и Тверскую области.

Почему не работает Telegram 19 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Помимо этого, он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. По его мнению, доступ к мессенджеру ограничат «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».

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