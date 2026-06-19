Почему не работает Telegram сегодня, 19 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 19 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?
Где не работает Telegram 19 июня
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 июня, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.
Порядка 38% жалоб на сбои в работе Telegram 19 июня приходятся на Москву, 16% — на Санкт-Петербург, 6% — на Приморский край, 4% — на Тульскую, Ярославскую, Амурскую, Калужскую, Саратовскую и Курганскую области и Адыгею, 2% — на Иркутскую, Ростовскую, Нижегородскую и Тверскую области.
Почему не работает Telegram 19 июня
В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Помимо этого, он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.
Будет ли Telegram заблокирован в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.
Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. По его мнению, доступ к мессенджеру ограничат «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.
Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».
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