Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России

Сегодня, 19 июня, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 июня, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 июня поступило от жителей Москвы и Свердловской области. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Кузбасса, Удмуртии, Республики Коми, Красноярского и Краснодарского краев, Калужской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Пензенской, Ростовской, Кировской, Томской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 19 июня

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет — это как данность, и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ограничения на интернет-соединение могут накладывать не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам, отмечал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые включены в белые списки.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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