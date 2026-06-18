Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные

В выходные дни в Москве воздух прогреется до +24 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 20 и 21 июня?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу и воскресенье погоду в Москве будет определять гребень антициклона.

«Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью благодаря гребню антициклона холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений — до +21–24 градусов», — отметил он.

По информации метеосервисов, в субботу, 20 июня, погода в российской столице будет переменчивой, но уже с отчетливыми признаками улучшения. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Осадков в ночные часы не ожидается. Атмосферное давление, которое продолжало падать всю неделю, начнет расти. Днем влияние уходящего циклона еще будет ощущаться. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от +19 до +22 градусов, по области — от +17 до +22 градусов тепла.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 21 июня, ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем ситуация кардинально изменится. Столица окажется под влиянием теплого антициклона. Ожидается хорошая солнечная погода без осадков, лишь с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4–7 м/с. Дневная температура в Москве, по разным прогнозам, достигнет +20–25 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в конце недели придет волна потепления.

«Уже в пятницу температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет +20 градусов, а в выходные дни к нам продолжит поступать теплый воздух, поэтому максимальная температура в городе — до +25–27 градусов. Ночная температура тоже становится все выше и будет в диапазоне от +12 до +16 градусов. Так что короткий, но очень комфортный прогноз на предстоящие дни должен всем понравиться», — пояснил он.

По данным метеорологических центров, в субботу, 20 июня, в Северной столице ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +23–25 градусов. Ветер будет умеренным, западных и северо-западных направлений. Атмосферное давление начнет повышаться.

В воскресенье, 21 июня, в город продолжит поступать теплый воздух, максимальная температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +25–27 градусов. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

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