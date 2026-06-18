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18 июня 2026 в 15:15

Погода в Москве в пятницу, 19 июня: потепление до +20 и грозовые тучи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москву и Московскую область завтра, 19 июня, придет небольшое потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 19 июня

По словам Евгения Тишковца, в Москве столбики термометров 19 июня в дневные часы поднимутся до +20 градусов.

«В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометров потянутся к отметке +20 градусов. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью благодаря гребню антициклона холод практически выдохнется, погода наладится, и потеплеет до летних значений — до +21–24 градусов», — отметил синоптик.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что до конца недели в Москве прогнозируются осадки.

«Местами грозы и небольшие дожди сохранятся практически всю неделю в Москве. При этом будут прояснения, и к выходным температура воздуха повысится до +25 градусов тепла. До конца недели циклон будет постепенно смещаться на север, уменьшая с каждым днем интенсивность дождей», — рассказал он.

По данным метеосервисов, в ночь на 19 июня столбики термометров в российской столице опустятся до +12 градусов. Днем ситуация начнет меняться к лучшему. Воздух прогреется до +22 градусов. Возможны ливни и грозы. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня в Санкт-Петербурге сильных осадков не ожидается.

«19 июня будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура днем — от +20 до +22 градусов. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни вернется летняя погода.

«Уже в пятницу температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет +20 градусов, а на выходных днях к нам продолжит поступать теплый воздух, поэтому максимальные температуры в городе — до +25–27 градусов. Ночные температуры тоже становятся все выше и будут в диапазоне от +12 до +16 градусов. Так что короткий, но очень комфортный прогноз на предстоящие дни должен всем понравиться», — добавил он.

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