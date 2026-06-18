Магнитные бури сегодня, 18 июня: что завтра, проблемы с ЖКТ, усталость

Сегодня, 18 июня, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 63%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Причиной сегодняшней стабильности служит крайне низкая вспышечная активность на Солнце. Накануне индекс вспышечной активности составил всего 2,4 балла из 10 возможных. Утром 18 июня солнечная активность снизилась до 2,1 балла. За ночь новые вспышки не произошли. Скорость солнечного ветра составляет 418 км/с и характеризуется как обычная.

Астрофизики отмечают, что текущая активность на Солнце поддерживается главным образом группой пятен 4465. Несмотря на скромные размеры, эта группа пятен демонстрирует высокий уровень магнитной сложности класса Beta-Gamma. Однако, как ожидается, исчерпание ее энергетического потенциала в ближайшее время приведет к полному затуханию всех параметров солнечной активности.

Завтра, 19 июня, геомагнитная обстановка продолжит радовать метеозависимых людей своей стабильностью. Согласно прогнозам ИКИ РАН, в пятницу ожидается спокойная магнитосфера с уровнем Kp-индекса два балла. Вероятность слабой магнитной бури 19 июня оценивается в 35%, умеренной — в 36%, а вероятность отсутствия возмущений — в 29%.

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Как справиться с магнитной бурей, что советуют врачи

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что в период геомагнитных возмущений необходимо отказаться от вредных привычек.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавила медик.

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