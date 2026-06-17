Тепло до +26, туманы и высокое давление: погода в Москве в конце лета

Тепло до +26, туманы и высокое давление: погода в Москве в конце лета

По предварительным данным прогнозов метеорологических служб, в конце лета в Москве воздух будет прогреваться до +25 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце лета

В период с 21 по 24 августа над Центральной Россией установится обширный антициклон, центр которого расположится над Поволжьем. Ночи станут ясными и непривычно холодными для августа. Столбики термометров опустятся до +8–12 градусов, а в низинах и у водоемов возможны локальные понижения до +5–6 градусов. Утром ожидаются туманы, которые рассеются через час после восхода солнца. Днем юго-восточный ветер со скоростью 2–5 м/с принесет сухой воздух. Температура начнет расти и составит +20–25 градусов, к 23–24 августа местами поднимется до +26 градусов.

С 25 по 27 августа синоптическая ситуация останется прежней. Антициклон продолжит доминировать. Ночи станут чуть теплее — до +11–14 градусов, туманы сохранятся. Днем солнце по-прежнему будет нагревать воздух до +22–25 градусов. Осадков не прогнозируется. Давление закрепится на высоких отметках 755–765 миллиметров ртутного столба.

В период с 28 по 31 августа антициклон начнет медленно смещаться к юго-востоку, уступая место ложбине очередного атлантического циклона, надвигающегося со Скандинавии. Погода останется теплой, но появятся первые признаки осени. Ночные температуры повысятся до +12–15 градусов. Днем воздух еще будет прогреваться до +22 градусов, однако на небе появятся перистые, а затем и кучевые облака.

К 30–31 августа дневные максимумы снизятся до +19 градусов. Вечером 31 августа возрастет вероятность кратковременных дождей, а западный ветер усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление начнет падать до 748–752 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце лета

В Санкт-Петербурге с 21 по 24 августа ночи будут ясными и прохладными. Столбики термометров станут опускаться до +8–12 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +18–20 градусов, а в центре города возможны локальные +24 градуса. Ветер юго-западный, легкий, 2–5 м/с. Влажность понизится до комфортных 50–60%. Давление закрепится на высоких отметках 758–762 миллиметра ртутного столба.

В период с 25 по 28 августа синоптическая картина начнет медленно перестраиваться. Антициклон ослабеет и сместится к юго-востоку, уступая место серии атлантических циклонов. Ночи станут теплее. Днем воздух будет прогреваться до +19–21 градуса, однако на небе появятся перистые облака. К 27 и 28 августа облачность уплотнится до слоистой, временами ожидаются обложные дожди, местами затяжные. Дневные температуры понизятся до +16–20 градусов. Ветер развернется на западный и юго-западный, его скорость возрастет до 7–12 м/с. Атмосферное давление начнет падать до 748–752 миллиметров ртутного столба.

С 29 по 31 августа очные температуры составят +10–13 градусов, дневные не превысят +14–18 градусов. Прогнозируются частые и затяжные осадки. Ветер северо-западный, порывистый, 8–13 м/с.

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