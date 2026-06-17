Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность

Сегодня, 17 июня, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 июня

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 17 июня, на Земле сильной магнитной бури не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Ученые уточнили, что солнечная активность начала впадать в традиционную летнюю спячку.

«Звезда довольно скучная, смотреть не на что. Слегка повышена вспышечная активность, но единственное, что ее поддерживает, — это группа пятен 4465, которая при совсем небольших размерах (180 единиц) умудрилась получить почти высший класс магнитной сложности, Beta-Gamma, и как может его отрабатывает. Как только в ней закончится энергия (а при таких размерах долго ждать этого не придется), все параметры солнечной активности уйдут в ноль. На Солнце есть также пара крупных протуберанцев, и случае их отрыва можно будет посмотреть на очередные красивые видео, но для Земли они не опасны. Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зеленых дней. Маловероятно, что так оно и будет — что-то все равно произойдет, как это всегда и бывает, но что это будет и когда, на данный момент непонятно. Пока отдыхаем», — резюмировали эксперты.

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По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», завтра, 18 июня, геомагнитное поле будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется в основном низкая, возможны вспышки класса М.

Что советуют делать врачи во время магнитной бури

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — пояснил медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил он.

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