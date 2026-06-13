Дожди, грозы и ночная прохлада до +7: погода в Москве на следующей неделе

Дожди, грозы и ночная прохлада до +7: погода в Москве на следующей неделе

В Москве в начале на следующей недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 15 по 21 июня?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Михаила Леуса, в первые несколько дней на следующей неделе в Москве столбики термометров в дневные часы не будут подниматься выше +22 градусов.

«В первые три дня новой недели за погоду в центре Европейской России будет отвечать периферия очередного североатлантического циклона, выходящего на северо-запад страны. Он станет причиной кратковременных дождей и удержит температуру в пределах от +18 до +22 градусов, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы», — отметил он.

По данным метеоцентров, понедельник, 15 июня, начнется с умеренного комфорта. Ночью воздух остынет до +9–12 градусов, в низинах до +7 градусов. Днем гребень антициклона обеспечит солнечную и сухую погоду. Воздух прогреется до +22 градусов, ветер юго-западный, 3–7 м/с. Атмосферное давление в российской столице стабилизируется на 756–758 мм ртутного столба.

В период с 16 по 19 июня днем ожидается около +20 градусов. После 15 часов разовьются мощные кучево-дождевые облака, ожидаются локальные грозы с ливнями и порывами ветра до 15 м/с. Давление упадет до 747–750 м ртутного столба.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 20 июня, ночью будет около +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 3–6 м/с. Давление стабилизируется на 758–761 мм ртутного столба.

В воскресенье, 21 июня, потеплеет до +21 градуса, ожидается легкий ветер и высокое давление. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется. Давление будет находиться в пределах нормы.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 июня, ночью ожидается около +11 градусов. Утренние туманы быстро рассеются, и днем гребень антициклона обеспечит солнечную погоду. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ветер юго-западный, 3–7 м/с. Атмосферное давление стабильно высокое — 760–763 мм ртутного столба. Возможны кратковременные осадки.

Во вторник, 16 июня, ночью — от +12 до +14 градусов. Днем прогнозируется облачная погода. Воздух прогреется только до +19 градусов. После полудня с запада поползут кучево-дождевые облака, и во второй половине дня ударят локальные грозы с ливнями.

В период с 17 по 19 июня ночью будет около +11–13 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможны дожди и грозы. Днем воздух будет прогреваться до +20 градусов. Давление резко вырастет до 756–759 мм ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 20 июня, ночью — от +9 до +12 градусов. Днем — от +20 до +22 градусов. Осадки маловероятны, ветер юго-западный, 3–7 м/с. Давление будет в пределах нормы.

В воскресенье, 21 июня, прогнозируется солнечная погода в Северной столице. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Осадков в течение суток не прогнозируется.

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