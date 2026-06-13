Почему не работает Telegram сегодня, 13 июня: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 13 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 13 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 13 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 13 июня, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 39% жалоб на сбои в работе Telegram 13 июня приходятся на Москву, 14% — на Московскую область, 11% — на Санкт-Петербург, 7% — на Саратовскую и Новосибирскую области, Краснодарский край, 4% — на Красноярский край и Дагестан.

Почему не работает Telegram 13 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджером были проигнорированы 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. По его словам, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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