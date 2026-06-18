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18 июня 2026 в 11:53

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июня: где сбои в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 18 июня, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 18 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 18 июня, жалобы на отключение мобильного интернета, нестабильное соединение и падение скорости загрузки поступают из десятков российских регионов. Пользователи сообщают, что не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами: наблюдаются проблемы с доступом к навигатору, поисковым системам и мессенджерам, не загружаются видео и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 18 июня поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы из Татарстана, Сахалина, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Московской, Тульской, Амурской, Калужской, Челябинской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Владимирской и Калининградской областей.

Почему не работает мобильный интернет 18 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

ВСУ могут использовать местные телефонные вышки для управления своими беспилотниками, в связи с этим в регионах вводятся ограничения в работе мобильного интернета, объяснил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Российская сим-карта вставляется в беспилотник, и оператор имеет возможность, сидя на Украине, связаться по этим вышкам со своим БПЛА. <…> А если на беспилотнике установлена камера, то противник получит изображение. Он может подкорректировать маршрут и таким образом нанести точный удар. Именно поэтому на территории РФ и вводятся интернет-ограничения», — заявил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, отключения могут быть связаны и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что цифровой уклад в стране вернется, однако обратил внимание, что придется набраться терпения, потому что так требует безопасность.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня. <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сообщил парламентарий.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Что делать при отключении мобильного интернета

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС, выйти в интернет можно через Wi-Fi.

Также в период сбоев можно пользоваться сайтами из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

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