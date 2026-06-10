Военэксперт назвал основную цель ограничений мобильного интернета в России

Ограничения в работе мобильного интернета в России вводятся потому, что ВСУ используют местные телефонные вышки для управления своими БПЛА, объяснил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, для управления дроном достаточно лишь иметь российскую сим-карту.

Российская сим-карта вставляется в беспилотник, и оператор имеет возможность, сидя на Украине, связаться по этим вышкам со своим БПЛА, — рассказал Кнутов.

Он добавил, что некоторые БПЛА ВСУ собираются диверсантами прямо на территории РФ. Они же помещают в дроны российские сим-карты, подчеркнул эксперт.

А если на беспилотнике установлена камера, то противник получит изображение. Он может подкорректировать маршрут и таким образом нанести точный удар. Именно поэтому на территории РФ и вводятся интернет-ограничения, — подытожил собеседник.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ осуществили массированную атаку БПЛА на город. Средствами ПВО были нейтрализованы 20 украинских дронов в районах Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, а также в Севастопольской зоне Южного берега Крыма.