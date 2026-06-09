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09 июня 2026 в 13:10

В Севастополе отразили массированную атаку БПЛА

Системы ПВО уничтожили 20 беспилотников над Севастополем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 украинских дронов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС. Беспилотники были уничтожены в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, а также в Севастопольской зоне Южного берега Крыма.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК [Южного берега Крыма], — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня российские системы ПВО уничтожили 140 беспилотников ВСУ. Дроны были сбиты над шестью российскими регионами, включая Московский регион и Республику Крым, а также над Азовским и Черным морями.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали и перехватили 95 украинских БПЛА. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

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