В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника в Балаклавском районе

В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника в Балаклавском районе

Военные отражают атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. На данный момент работают ПВО и мобильные огневые группы.

Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе, — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Глава Севастополя призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал, что силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом. Также он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников.