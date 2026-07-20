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20 июля 2026 в 03:27

В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника в Балаклавском районе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военные отражают атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. На данный момент работают ПВО и мобильные огневые группы.

Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе, — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Глава Севастополя призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал, что силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом. Также он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников.

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