«Козел отпущения»: политолог назвал причину смещения Сырского

Смещение главкома ВСУ Александра Сырского с должности может быть использовано президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости политолог Василий Вакаров. По его мнению, это может помочь переключить протестный гнев.

Первое — громоотвод или «козел отпущения»: переключить протестный гнев с темы отставки Федорова на смену «непопулярного» в войсках главкома, показать, что реагирует на запрос «снизу», — сказал Вакаров.

Вторым вариантом является кадровая политика, сказал политолог. Он подчеркнул, что Сырский успешно выполнил две задачи: устранил конкурента и обеспечил контроль над армией. В случае смены на посту главкома может произойти совпадение репутационного кризиса и накопившегося недовольства среди военных его стилем управления.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

До этого сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.