В Госдуме обнадежили россиян возвращением интернета без перебоев

Отключения и перебои мобильного интернета являются временным явлением, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в комментарии для LIFE.ru. По его словам, привычный цифровой уклад вернется.

Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня. Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев, — отметил депутат.

Парламентарий отметил, что ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности по запросу силовых структур. При этом работают белые списки, которые должны снивелировать трудности для пользователей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вынуждена вводить цифровые ограничения по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что такие меры не означают движение страны назад. Также Песков подчеркивал, что полноценная работа интернета в России без ограничений станет возможной после исчезновения причин для их введения.