Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета Песков: ограничения с работы интернета снимут, когда отпадет необходимость в них

Интернет в России заработает без ограничений, когда полностью отпадет необходимость в таких мерах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля признал, что существующие сбои и лимиты доставляют значительные неудобства многим пользователям в стране, передает РИА Новости.

После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована, — пояснил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что с начала апреля сразу несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram. Причиной стали нестабильная работа платформы и ограничения мобильного интернета в регионах.

Прежде глава комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства, добавил он.