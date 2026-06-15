В ЕС объяснили, почему Франции выделят €15 млрд на оборону

В ЕС объяснили, почему Франции выделят €15 млрд на оборону Фон дер Ляйен: Еврокомиссия выделит Франции военный заем в размере €15 млрд

Франция является ключевой страной для европейской безопасности, поэтому Еврокомиссия выделит ей военный заем в €15 млрд по программе SAFE, заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом Группы семи (G7) в Эвиане. По ее словам, подписание соответствующего соглашения запланировано на среду, 17 июня.

В среду мы подпишем с Францией соглашение о займе в €15 млрд. Благодаря своей мощной военной промышленности Франция — это ключевая страна для европейской безопасности. SAFE поможет странам усилить их военные возможности, поддержит их военно-промышленный потенциал и возможности помогать Украине, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что с учетом поступления средств Франции ведомство распределило между странами Евросоюза уже €78 млрд военных кредитов. Это составляет ровно половину программы SAFE, общий объем которой достигает €150 млрд.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о планах обсудить на саммите G7 выделение Украине дополнительного финансирования в размере €45 млрд. По ее словам, действующий кредит в €90 млрд покрывает две трети потребностей Киева на 2026–2027 годы, а оставшуюся треть Брюссель рассчитывает обеспечить за счет партнеров.

Также глава Еврокомиссии исключила возможность отмены ограничительных мер в отношении Ирана даже после полного прекращения боевых действий. Необходимым условием для снятия санкций она назвала отказ Тегерана от оружия массового уничтожения и соблюдение прав человека.