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15 июня 2026 в 20:22

Армения анонсировала военные учения вместе с НАТО

Армения проведет ежегодные военные учения с Грецией, США и Францией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner, говорится на сайте министерства обороны республики. В этом году к ним присоединятся три страны Североатлантического Альянса — Греция, США и Франция.

В ходе учений будут отработаны навыки подготовки и выполнения миротворческих задач, — сказано в материале.

По информации ведомства, в 2026 году от Еревана примут участие 250 военных, от США — 58, от Франции — 24, а от Греции — 11. Отмечается, что целью учений является обмен опытом в управлении и тактической связи, а также укрепление боеготовности миротворческого подразделения ВС Армении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения начала активный диалог по военной линии одновременно с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Министр также подчеркнул, что республика уже имеет опыт сотрудничества с западным военным блоком.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова углублять российско-грузинские связи. Дипломат отметила, что РФ открыта к расширению сотрудничества с Тбилиси на взаимоуважительной основе.

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