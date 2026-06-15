Адвокат раскрыл главную тайну группы Дятлова

Уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова не существовало, но была его грубая имитация, заявил в интервью NEWS.ru адвокат родственников погибших Евгений Черноусов, проработавший 30 лет в системе МВД. По словам защитника, в 1959 году прокуратура не просто нарушила процедуру, а фактически скрыла преступление — у фиктивного дела даже не было порядкового номера.

В 1959 году уголовным считалось то дело, которое было зарегистрировано прокуратурой или МВД, КГБ, в данном случае — прокуратурой Свердловской области. Здесь же порядковый номер дела не был проставлен — я вам точно могу сказать, что такого не могло быть ни в 1959 году, ни в настоящее время. <...> Моя позиция — никакого уголовного дела вообще не было, а была имитация возбуждения уголовного дела, — сказал Черноусов.

По его мнению, команда «сделать так» поступила сверху — из Москвы от высших партийных органов. Ни один следователь не рискнул бы самостоятельно имитировать возбуждение дела. Они должны были лишь приостановить расследование из-за неустановления лиц, а не прекращать дело за отсутствием состава преступления, считает защитник.

Ранее екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал, что родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.