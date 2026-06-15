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15 июня 2026 в 20:05

ISU объявит решение по российским фигуристам

ISU опубликует решение о допуске фигуристов из России до соревнований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Заседание совета прошло в испанском Тенерифе.

Мы вернемся [с ответом на вопрос о допуске российских фигуристов] в ближайшее время, — отметили в ISU.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации. В финальном голосовании он обошел болгарина Стойчо Стойчева и будет представлять конькобежный спорт в совете ISU. В прошлом он выступал как профессиональный спортсмен и участвовал в трех зимних Олимпийских играх.

До этого Александр Оспельт из Лихтенштейна выиграл на выборах президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые состоялись в Белграде. За его кандидатуру проголосовали 65 делегатов. Соперником Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Йохан Элиаш. Он получил 64 голоса.

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