ISU объявит решение по российским фигуристам ISU опубликует решение о допуске фигуристов из России до соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Заседание совета прошло в испанском Тенерифе.

Мы вернемся [с ответом на вопрос о допуске российских фигуристов] в ближайшее время, — отметили в ISU.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации. В финальном голосовании он обошел болгарина Стойчо Стойчева и будет представлять конькобежный спорт в совете ISU. В прошлом он выступал как профессиональный спортсмен и участвовал в трех зимних Олимпийских играх.

До этого Александр Оспельт из Лихтенштейна выиграл на выборах президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые состоялись в Белграде. За его кандидатуру проголосовали 65 делегатов. Соперником Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Йохан Элиаш. Он получил 64 голоса.