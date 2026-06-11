Назван новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александр Оспельт победил на выборах президента FIS в Белграде

Александр Оспельт из Лихтенштейна выиграл на выборах президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые состоялись в Белграде. За его кандидатуру проголосовали 65 делегатов. Соперником Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Йохан Элиаш. Он получил 64 голоса.

Давайте быть едиными для спорта. Давайте делать работу для следующих поколений, чтобы они гордились нами, — отметил новый руководитель организации.

Оспельту 58 лет, он имеет юридическое образование, а также владеет компанией Legacon Trust Establishment. С 2016 по 2023 год был президентом лыжной федерации своей страны. В 2024 году вошел в совет FIS.

Ранее сообщалось, что совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

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