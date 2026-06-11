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11 июня 2026 в 12:51

Назван новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Александр Оспельт победил на выборах президента FIS в Белграде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Александр Оспельт из Лихтенштейна выиграл на выборах президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые состоялись в Белграде. За его кандидатуру проголосовали 65 делегатов. Соперником Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Йохан Элиаш. Он получил 64 голоса.

Давайте быть едиными для спорта. Давайте делать работу для следующих поколений, чтобы они гордились нами, — отметил новый руководитель организации.

Оспельту 58 лет, он имеет юридическое образование, а также владеет компанией Legacon Trust Establishment. С 2016 по 2023 год был президентом лыжной федерации своей страны. В 2024 году вошел в совет FIS.

Ранее сообщалось, что совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

До этого стало известно, что по результатам заседаний совета Международного союза конькобежцев (ISU), вероятно, будет принято положительное решение о возвращении российских фигуристов-юниоров на международные соревнования. Также не исключено увеличение временного интервала для участия взрослых спортсменов.

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