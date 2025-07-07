Европейскую страну накрыл кризис из-за антироссийских санкций

В Лихтенштейне произошел кризис трастовых фондов из-за введения новых санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT). По ее данным, главы крупных фондов стали повально уходить в отставку после того, как несколько организаций попали под санкции из-за возможных связей с Москвой.

За последние шесть месяцев маленькое альпийское княжество, являющееся центром тысяч трастов и фондов, столкнулось с волной отставок среди доверительных управляющих и членов советов директоров, поскольку его система регулирования адаптировалась к пакетам санкций США против России, — говорится в материале.

Газета отмечает, что из-за этого может образоваться до 800 бесхозных организаций — юридически признанных, но функционально замороженных. Банкиры и юристы предупреждают, что кризис рискует распространиться на весь финансовый сектор страны, включая крупные банки, если правительство не решит эту проблему.

Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда ничего подобного не видел, — заявил изданию анонимный юрист из Вадуца.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сможет отказаться от российского сжиженного природного газа только начиная с 2028 года. До этого времени европейские страны останутся зависимыми от СПГ из России.