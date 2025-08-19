Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 21:00

Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине

Белый дом: Трамп не хочет ждать месяц для следующей встречи по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos.Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, президент США хочет добиться прекращения в кратчайшие сроки. Трансляцию брифинга для журналистов вел The Telegraph.

Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи, — сообщила она.

Ранее Ливитт заявила, что шаги экс-президента США Джо Байдена отдалили урегулирование ситуации на Украине. По ее словам, к усугублению конфликта привели слабость и некомпетентность прошлой администрации, а американским налогоплательщикам пришлось бесконтрольно финансировать Киев.

До этого в Белом доме заявили, что США намерены обсудить с Россией гарантии безопасности для Украины, которые будут для нее приемлемы. По словам Ливитт, Трамп затрагивал этот вопрос как в диалоге с Москвой, так и с Киевом. Она добавила, что президент США поручил своей команде подготовить проект гарантий, способный обеспечить долгосрочный мир и завершить конфликт.

