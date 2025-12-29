Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 10:05

Задержанный красноярский чиновник получил на Новый год увольнение

Котюков уволил задержанного министра строительства Красноярского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил министра строительства и ЖКХ региона Михаила Заскалько, задержанного ранее за превышение должностных полномочий, сообщили в краевом правительстве. На его место назначили Максима Говорушкина, ранее занимавшего пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края.

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края с 28 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

СК РФ задержал Михаила Заскалько за превышение полномочий. В 2022 году по госконтракту в Нижнеингашском районе построили 20-квартирный дом для сирот. Министр знал о его аварийном состоянии, но не расторг контракт и не вернул аванс — более 23 млн рублей. Также он незаконно распорядился построить новый дом и разработать документацию за 2 млн рублей, но здание не соответствовало нормам и не было введено в эксплуатацию. Ущерб бюджету составил около 25 млн рублей.

Ранее жена осужденного за хищения экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, Светлана Васильева, добровольно покинула пост депутата городского собрания. Власти назвали этот шаг «единственным верным решением».

