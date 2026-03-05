Зимняя Олимпиада — 2026
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД

Памфилова: БПЛА будут использованы для доставки бюллетеней на выборах в Госдуму

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Беспилотники будут использованы для доставки бюллетеней в отдаленные районы России во время выборов в Госдуму осенью 2026 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. На мероприятии «Форум в большом городе» она отметила, что в РФ 36 регионов, где есть труднодоступные места.

Мы будем широко применять беспилотники в мирных целях, поскольку у нас 36 регионов, где есть труднодоступные места, — сказала Памфилова.

Ранее компания «Яндекс» не планирует использовать голосового помощника «Алиса» для информирования россиян о выборах. В организации пояснили, что подобная инициатива с руководством не обсуждалась.

До этого сообщалось, что комитет Госдумы по контролю одобрил пять кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ от нижней палаты парламента. Вопрос об их назначении планируется рассмотреть на пленарном заседании 11 марта.

ЦИК России ранее проинформировала, что датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября. Днем голосования станет 20 сентября 2026 года.

