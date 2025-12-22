Памфилова оценила готовность ЦИК провести выборы в России в 2026 году

ЦИК РФ готова провести выборы в стране в 2026 году, несмотря на внешние угрозы и чрезвычайные ситуации в некоторых регионах, заявила в подкасте «Мастерской новых медиа» глава ведомства Элла Памфилова. Она отметила, что избирательная система в России накопила достаточно опыта для работы в экстремальных условиях.
Система уже наработала достаточно много опыта, и мы научились проводить выборы в экстремальных условиях, связанных в том числе с проведением специальной военной операции, — сказала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что вопрос обеспечения безопасности голосования приоритетен. Поэтому формат выборов определяется в регионе с учетом обстановки, добавила она. Памфилова также сообщила, что тем, кто покинул свой населенный пункт, дают возможность проголосовать в другом месте.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский противоречит собственным заявлениям, говоря о недопустимости вмешательства в выборы в республике. До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова рассмотреть возможность гарантий безопасности для проведения украинских выборов.