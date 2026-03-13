Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России

В России до 2028 года на строительство новых детских садов выделено 26 млрд рублей, сообщила зампредседателя Госдумы, координатор направления «Развитие новых регионов» народной программы партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. На форуме партии «Единая Россия» она уточнила, что средства пойдут не только на традиционные ясли, но и на альтернативные формы ухода за детьми, такие как услуги социальных нянь. Трансляция велась в «ВК».

Впервые в бюджете мы заложили 26 млрд рублей на это направление. Сегодня есть формат как яслей, так и так называемой социальной няни, — сообщила она.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. По его словам, он будет введен с 2027/2028 учебного года.

Ранее также стало известно, что Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».